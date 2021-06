Alles neu fürs Publikum

Dem Stammpublikum des Gewandhauses in Zwickau wird das beim Eintreten in das Gebäude sicher gleich auffallen, genauso wie der neue Treppenaufgang, der neben dem historischen angebracht wurde. Ein weiteres Highlight: der renovierte Saal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwas kleiner ist er geworden, was die Platzanzahl betrifft. 300 statt 450 Gäste finden hier nun Platz. Neben den grauen Elementen im Raum leuchtet ganz festlich in weinrot die Bestuhlung. Die Reihen sind neu eingebaut worden, wie Publikumskennerin Kuntze weiß: "Man sieht also von jeder Reihe aus, wir haben ab der dritten Reihe jede einzelne erhöht. So ist also auch der Sicht- und der Hörkomfort wesentlich besser. Es sind zwei Schallsegel eingehängt. Worden, die im Schauspiel genauso eine gute Hörqualität bieten, wie wenn wir ein Orchester oder ein Gastspiel präsentieren."

Im Theatersaal finden nur noch 300 statt 450 Gäste Platz. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Neuer Spielplan – neue Bühne

An der Bühne sei außerdem noch eine wichtige Änderung gebaut worden: der Orchestergraben – er kann jetzt mit Maschinenkraft abgesenkt werden, sodass die Techniker des Hauses nicht mehr die schweren, hölzernen Platten heben müssen, sondern auf schnelle Weise zusätzlich Raum auf der Bühne schaffen können.

Theaterintendant Roland May verabschiedet sich nach der Spielzeit. Bildrechte: MDR/Judith Burger Und den braucht es für die kommende Spielzeit, denn nicht nur im Theater in Plauen, sondern auch in Zwickau ist einiges geplant. "Wiedersehen" heißt das Spielzeitmotto und passt gleich doppelt gut, da Intendant Roland May sich nach der Spielzeit verabschieden wird. May ist bekannt für Zusammenarbeiten mit etwa Geflüchteten, Heiner-Müller-Abenden oder seinen politischen Stücken rund um die NSU-Thematik.



Er hat dem Haus damit seine eigene Handschrift gegeben. Auch in seiner letzten Spielzeit wird May in ganzen drei Stücken Regie führen: "Ich selber werde mit dem 'Musikfeind' dabei sein. Das ist eine kleine Operetten-Angelegenheit – mehrere Einakter, das wollten wir im letzten Jahr schon aufführen. 'Der Sänger mit den drei Tönen und die elektromagnetische Gesangsstunde' ist der etwas obskure Titel. Und da freue ich mich natürlich persönlich sehr darauf, hier auch noch einmal auch als Regisseur neben dem zerbrochenen Krug in Erscheinung treten zu können."

Eine Spielzeit voller Hochlichter

Daneben ist die Spielzeit von zahlreichen Premieren und Festen geprägt: Aufgeführt wird etwa die Oper "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss, die tragische Komödie "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt und das besondere Tanzspektakel. "Marie, Romy, Petra" – ein Tanz-Abend, der sich den engagierten Frauen Marie Curie, Romy Schneider und Petra Kelly widmet.

Neben zahlreichen Musiktheaterstücken wie "Don Giovanni" – die Eröffnungsinszenierung – acht Sinfoniekonzerten mit Musik von etwa Haydn, Stravinsky und Mozart, ist für den Februar ein Theaterball geplant. Das Sommertheater darf auch nicht fehlen.

Großer Abschied im kommenden Jahr

Im nächsten Juni dann verabschiedet sich Roland May mit der Inszenierung von "Der Lohengrin" in der Hoffnung, dann mit großem Orchester und Chor aufführen zu können. Ein perfekter Abschied für May und sein persönliches Finale.

Im Mai nächsten Jahres wird außerdem die Grundsteinlegung des Gewandhauses vor 500 Jahren zelebriert. Gut, dass es dazu pünktlich im neuen Gewand erscheint. Jetzt fehlt nur noch das Publikum.