Auf den ersten Blick sind die Zahlen ernüchternd: Von den 32 staatlichen Theaterhäusern in Mitteldeutschland werden nur vier von Frauen geleitet. "Da besteht ein großes Ungleichgewicht und wir müssen fragen, woran das liegt", stellt Lutz Hillmann fest, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen und Vorsitzender des sächsischen Landesverbandes des Bühnenvereins. Das zeigt, dass die Fragestellung an den meisten Häusern mitgedacht wird, die Führungspositionen möglichst paritätisch mit ebenso viel Männern wie Frauen zu besetzen.

Gleichheit abseits der Intendanz

In diesem Sinne ist der Posten neben der Intendanz in der Theaterleitung an deutlich mehr Häusern mit Frauen besetzt. Insgesamt wurden 14 kaufmännische Geschäftsführerinnen berufen, die mit den meist männlichen Intendanten eine Doppelspitze bilden. Darunter ist beispielsweise Uta van den Broek, die unter anderem für das Neue Theater und die Oper Halle verantwortlich ist. Auch am Theater Erfurt und am Theater Plauen-Zwickau werden die Geschäfte von einer Frau geleitet. Dabei bleibt dennoch auffällig: Intendanz und kaufmännische Geschäftsleitung haben ungefähr gleichviel Macht in einem Theater, doch die Intendantinnen und Intendanten stehen eher im Licht der Öffentlichkeit – und damit sind die Männer sichtbarer.

Auf der Ebene darunter setzt sich das nur noch bedingt fort: Auf sechs Schauspieldirektoren kommen vier Schauspieldirektorinnen (wie am Mittelsächsischen Theater Freiberg-Döbeln oder dem Landestheater Eisenach), auf vier Operndirektoren sogar vier -direktorinnen (wie an der Oper Leipzig oder dem Theater Nordhausen). Von den 18 Generalmusikdirektoren an Theatern (reine Orchesterbetriebe wurden wegen der unterschiedlichen Organisationsstrukturen nicht berücksichtigt) sind nur zwei Frauen: Anna Skryleva am Theater Magdeburg und Ewa Strusińska am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Die Position an der Halleschen Oper sollte mit Ariane Matiakh besetzt werden, die die Stelle nach Konflikten jedoch nicht antrat. Darüber hinaus gibt es noch Dirigentinnen an den verschiedenen Häusern, wie die erste Kapellmeisterin Elisa Gogou am Anhaltischen Theater Dessau, in dem sonst überdurchschnittlich viele Männer Führungspositionen innehaben. Doch welt- und deutschlandweit fällt es Frauen immer noch schwer, sich in dieser Männerdomäne durchzusetzen, und die Veränderung setzt nur langsam ein. In der Dramaturgie arbeiten hingegen überdurchschnittlich viele Frauen, doch nur ungefähr ein Drittel der Chefdramaturgen sind Frauen – unter anderem am Eduard-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz, dem Theater Chemnitz und dem Theater Eisleben.

Bei den technischen und nicht-künstlerischen Berufen zeichnet sich ein klarer Trend ab: Nur in Magdeburg und Meiningen gibt es technische Direktorinnen. Ebenso ist die Tontechnik und die Beleuchtung eher männlich dominiert. Im Gegenzug wird der Besucherservice immer von einer Frau geleitet. Das Künstlerische Betriebsbüro, also die Disposition von Künstlerinnen und Künstlern, wird nur an acht Häusern von einem Mann geleitet.

Unterschiedliche Strukturen

Diese Zahlen sind jedoch nicht vollkommen vergleichbar, weil sich in jedem Haus eine eigene Führungsstruktur herausgebildet hat. Das auffälligste Beispiel dafür ist vielleicht das Theaterhaus Jena: Auch hier wirkt es so, als hätte ein Mann die künstlerische und eine Frau die kaufmännische Leitung inne. Doch Heike Faude weist darauf hin, dass ihr Theater ein kleines Haus mit sehr flachen Hierarchien sei. Daher versteht sie sich mit Walter Bart als ein organisatorisches Leitungsteam, während die künstlerischen Projekte von der Gruppe Wunderbaum umgesetzt werden, die wiederrum paritätisch besetzt ist. Kollektiv geführt: das Theaterhaus Jena Bildrechte: dpa

Auch Joachim Klement, Intendant des Dresdner Staatsschauspiels, beobachtet, dass das alte patriarchale Herrscher-System an den Theatern langsam verschwindet und sich so auch mehr Möglichkeiten für Frauen eröffnen. Das bestätigt auch Sabrina Sadowska vom Theater Chemnitz: Mit der Überführung von Theatern in GmbHs habe auch ein Demokratisierungsprozess stattgefunden. Sie ist eine von drei Ballettdirektorinnen in Mitteldeutschland, denen zehn männliche Ballettdirektoren gegenüberstehen.

Woher stammt das Ungleichgewicht?

Dass immer noch ein Ungleichgewicht an den Theatern herrscht, liegt zum Teil auch daran, dass sich der Generationenwechsel nur langsam vollzieht. Gerade in den technischen Berufen seien viele Menschen schon in den 90er-Jahren angestellt worden, erklärten mehrere Theater. Aus der Umfrage geht allerdings hervor, dass die meisten Theater die Herausforderung der Gleichberechtigung bei Neuanstellungen mitdenken: Sie berichten, dass die Führungspositionen weitestgehend ausgeglichen besetzt seien, weisen wie Intendant Wolf E. Rahlfs vom Theater der Altmark in Stendal darauf hin, dass gerade Frauen an andere Häuser gewechselt seien oder sich keine Frauen auf die freie Stelle beworben hätten. Gerade bei kleineren Theatern sei die Bewerberlage oft dünn, die Bewerberinnenlage meist noch dünner. Das berichtet auch Stefan Neugebauer, Intendant des Theaters Naumburg.

Joachim Klement sieht gute Entwicklungen in der Theaterlandschaft Bildrechte: MDR/Alexandra Fröb Hinzu kommt, dass die höchsten Positionen gar nicht vom Theater selbst bestimmt werden: Gremien und Parlamente der Städte und Länder entscheiden darüber, wer ihr Theater demnächst leiten soll. Mehrere Intendantinnen und Intendanten beklagen, dass hier weniger Bewusstsein für diese Frage vorhanden ist. "Die Kontrollgremien und die Entscheidungsgremien haben da eine Fürsorgepflicht", meint beispielsweise Joachim Klement vom Dresdner Staatsschauspiel. Der deutsche Bühnenverein zumindest versucht, das ein wenig zu ändern. Der Verband hat sich selbst auferlegt, alle Führungspositionen in Zukunft mit einer Doppelspitze zu besetzen. So sollen Frauen mehr Sichtbarkeit erhalten.

Mehr Frauen "machen Mut"

Das Magdeburger Theater wird als einziges Mehrspartenhaus von einer Frau geleitet. Bildrechte: dpa Wie wichtig das ist, zeigt sich am Theater Magdeburg. Dort leitet Karen Stone als einzige Frau in Mitteldeutschland ein Mehrspartenhaus. Mit Stolz erzählt sie, dass auch ihr Haus nicht ausgeglichen, sondern die meisten Positionen mit Frauen besetzt sind – auch die Technik wird von Christiane Hercher geleitet. Das habe nichts mit Programmatik zu tun – die Frauen hätten sie einfach mehr überzeugt. Vielleicht weil sie Frauen insgesamt mehr zutraue, vermutet Intendantin Stone. Auffällig ist, dass so auch der Spielplan weiblicher wird, mit mehr weiblichen Komponistinnen im Konzert und mit mehr Regisseurinnen.