Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig das Theater sei, meint Daniel Morgenroth: "Theater braucht es als einen Ort der Begegnung mit echten Menschen und mit anderen Perspektiven, die wir im Theater wirklich live erleben." Mit diesem Verständnis will Daniel Morgenroth auch in der Oberlausitz Theater machen: noch mehr in die Region hineinwirken, das Theater zu einem Begegnungsort machen, der nicht nur zu Vorstellung und für zahlendes Publikum offensteht, und öfter mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten.

Vielleicht hängt diese Vorstellunge auch mit seiner Sozialisierung im Theater zusammen. Der inzwischen Mitt-Dreißiger ist in Unterfranken aufgewachsen und fing mit Krippenspielen und Schultheater an. Dann studierte er zunächst Kulturwissenschaften und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Doch es zog ihn immer wieder ans Theater, erzählt er.

Chancen der Grenze

In den vergangenen Jahren war Morgenroth stellvertretender Intendant in Konstanz nahe der Schweizer Grenze. Zuvor studierte er unter anderem in Passau unweit von Österreich. "Ich scheine eine Vorliebe für Grenzstädte zu haben", sagt der Theatermacher mit einem Lachen.

Die neue Lage im Dreiländer-Eck sieht Morgenroth auch als Chance: "Man kann natürlich sagen: Wir sind am Rande der Republik. Man könnte aber auch sagen: Wir sind im Herzen Europas oder am Anfang Polens gelegen." Morgenroth will die internationale Zusammenarbeit vertiefen. Beispielsweise ist eine Uraufführung eines polnischen Autors geplant. So will der Intendant die kritischen Stimmen im Nachbarland stärken, die unter der aktuell herrschenden Situation in Polen oft klein gehalten werden.

Theaterliebe in Görlitz und Zittau

Unweit der polnischen Grenzen steht das Görlitzer Theaterhaus. Bildrechte: Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau Selbstverständlich war es nicht die Grenze, die den Theatermacher gelockt hat, sondern die Stimmung in der Region: "Die Menschen in der Oberlausitz legen großen Wert auf Kultur und stehen auch mit ganzem Herzen hinter ihren kulturellen Einrichtungen", beobachtete Morgenroth bei seinen Besuchen. "Das hat mir gut gefallen und sehr imponiert, wie viel Liebe der Kunst entgegengebracht wird. Das macht mir auch Mut für die ganzen Herausforderungen, die noch vor uns liegen."

Der Austausch zwischen Zittau und Görlitz soll noch intensiver werden. Bildrechte: IMAGO / Hanke Damit spielt Morgenroth auf die Debatten um Finanzierung an, die kurz vor seinem Antritt durch ein Gutachten erneut angefacht wurden. Darin wurde auch die Existenz ganzer Sparten zur Diskussion gestellt. Morgenroth betont, dass er kein Abwicklungsintendant ist: "Ich bin hier angetreten als Intendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters – ein Theater mit zwei Standorten und vier Sparten." Dafür hofft Morgenroth vor allem auf die Unterstützung vom Land und einer Neuauflage des Kulturpaktes.

Theater für Bauch und Kopf

In seiner Amtszeit möchte Daniel Morgenroth die Zusammenarbeit der beiden Trägerstädte weiter vertiefen. Sein Büro ist zwar weiterhin in Görlitz, aber er möchte öfter in Zittau sein. Die beiden Standorte sollen enger zusammenarbeiten und die Spielpläne stärker verknüpft sein. "Die Idee ist, dass sich die einzelnen Produktionen entweder aneinander reiben oder miteinander klingen", erklärt der Intendant seine Vision. Das möchte Morgenroth vor allem durch thematische Überschneidungen der einzelnen Produktionen erreichen. Schauspielstücke und Operninszenierungen sollen sich ergänzen oder widersprechen. Morgenroth war bisher vor allem im Bereich Schauspiel aktiv und ist Gründungsmitglied Performance-Kollektivs Knights of Light Entertainment. Als Assistent von Robert Wilson hatte er aber auch immer wieder Berührungspunkte mit dem Musiktheater. Daniel Morgenroth möchte die Region mit seinem Theater mehr zusammenbringen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

In der Lausitz möchte Daniel Morgenroth in Zukunft mehr Experimente wagen. Dabei ist er überzeugt, dass Theater ein sinnliches Erlebnis ist: "Wir wollen versuchen, erst den Bauch anzusprechen. Natürlich soll das reichhaltigen Stoff für Auseinandersetzung und intellektuelle Reflektionen bieten, aber wenn wir sofort damit ankommen, machen ganz viele Leute dicht", ist Morgenroth überzeugt. "Das Theater ist auch die Kunst der Verführung. So müssen wir unser Publikum immer wieder neu verführen, uns zu folgen", meint der Intendant und meint damit, dass er ansprechende Theatererlebnisse schaffen will, die auch Debatten vertiefen.

Lausitzer Region stärken

Daniel Morgenroth Bildrechte: imago images / Rainer Weisflog Als erste Amtshandlung hat Daniel Morgenroth neue Stellen in der Theaterpädagogik geschaffen und das Angebot ausgebaut. Insgesamt schätzt der neue Intendant die Arbeit seines Vorgängers und möchte das Bestehende nur vorsichtig modernisieren. Für seine Amtszeit hat er sich vorerst drei Ziele gesteckt: "dass beide Standorte gut zusammenarbeiten und auch ideell zu einem Haus werden, dass wir in der Region stark verwurzelt sind und wir von Weißwasser bis in den Süden des Landkreises spielen, dass wir ein Theater sind, das auch überregional immer wieder wahrgenommen wird."