Zu Gast in diesem Jahr auch zwei Künstler der Sankt Petersburger Company AKHE. Beide haben mit Kriegsbeginn in der Ukraine aus Protest, und auch um nicht verhaftet zu werden, Russland verlassen und leben derzeit in Berlin bzw. in Finnland. Mit Pinsel, Farben und weiteren Requisiten lassen sie während einer Performance ein Bild auf einer Leinwand entstehen. Begleitet werden sie dabei vom in Dresden ansässigen, ukrainisch-stämmigen Duo Kratschkowski. Es ist ihr gemeinsames Statement gegen den Krieg in der Ukraine.