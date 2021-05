"Natürlich will ich keinen Theaterstandort in Görlitz schließen und auch keinen in Zittau", erklärte der Görlitzer Landrat Bernd Lange auf einer Pressekonferenz am Montag. "Sonst hätte ich 20 Jahre umsonst gearbeitet", fügte der langjährige CDU-Amtsträger hinzu. Er räumte zugleich den Fehler ein, über die Theaterprobleme zunächst hinter verschlossenen Türen diskutiert zu haben. Ein früherer Fehler sei es aber auch gewesen, nicht den gesamten Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien an der Finanzierung der Neuen Lausitzer Philharmonie zu beteiligen.

Finanzierungsloch

Hintergrund der Debatte ist ein externes Gutachten zu den Theatern im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, das derzeit dort für Unruhe sorgt. Darin werden Einsparszenarien für die Bühnen in Görlitz, Bautzen und Zittau beschrieben. Dem Musikensemble in Görlitz drohe demnach das Aus, ihr Theaterhaus stünde nur noch für eingekaufte Inszenierungen zur Verfügung. Auch eine Fusionierung der Orchester des Sorbischen National-Ensembles und der Neuen Lausitzer Philharmonie sowie der Schauspielsparten in Bautzen und Zittau stünde zur Debatte.

An der Neiße gäbe es nur noch eine Musiktheater-Diaspora. Görlitz wäre nur noch Gastspielhaus – und das ist kaum vorstellbar, auch für das städtische Selbstbewusstsein. Das Musiktheater, würde ich sagen, war ja nicht nur Erbauungsoper für ältere Bürger, sondern auch mutig und zeitgenössisch. Ich erinnere nur an Opern wie "Tod eines Bankers" oder "Franziska Linkerhand". MDR KULTUR-Theaterexperte Michael Bartsch zu den Folgen möglicher Sparmaßnahmen

Inszenierung von "Diven sterben einsam" am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau Bildrechte: Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Artjom Belan

In Auftrag gegeben hatten das Gutachten Stadt und Landkreis Görlitz sowie der Kulturraum. Es ist als Diskussionsgrundlage gedacht und es zeigt mehrere Hebel für notwendige Strukturveränderungen auf. Ein Finanzierungsloch ist absehbar. So drohe dem Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau (GHT) ein Tarifaufwuchs von 1,6 Millionen Euro, Landrat Lange betont die Notwendigkeit zu handeln:

Bernd Lange Bildrechte: Holger Peschel Wenn wir das ignorieren, fahren wir voll gegen die Wand. Selbst mit der Verlängerung des Kulturpakts in Sachsen über das Jahr 2022 hinaus, müssen wir über notwendige Strukturveränderungen reden. Bernd Lange, Görlitzer Landrat

Der Geschäftsführung des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau warf Lange vor, Sparauflagen aus der Fusion 2010 nicht erfüllt und keine eigenen Lösungsvorschläge gemacht zu haben. Die Häuser aber fahren seit zehn Jahren am Existenzminimum, so MDR KULTUR-Theaterexperte Michael Bartsch.

Unterstützung vom Land

Franziska Schubert Bildrechte: Bündnis90/Die Grünen/Dirk Hanus Laut Koalitionsvertrag soll der Kulturpakt fortgeschrieben werden, darauf verweist die Görlitzer Landtagsabgeordnete Franziska Schubert (Grüne) und betont "Das muss kommen."



Der Kulturpakt garantiert Theatern und Orchestern in Sachsen derzeit jährlich sieben Millionen Euro. Zwar würden diese von Kommunen und Kulturräumen getragen, jedoch habe der Freistaat über die Kulturraummittel Einfluss auf die Finanzierbarkeit.

Landrat Lange will sich jedoch nicht allein auf den Ruf an die Landesregierung verlassen und sagt "Wir müssen gemeinsam um Lösungsansätze für Strukturveränderungen ringen." Einer neuen Arbeitsgruppe aus Landkreis, Intendanz, Aufsichtsrat und jeweils einem Vertretern der Görlitzer Kreistagsfraktionen solle das Gutachten nun als Grundlage dienen, damit bis zum Jahresende ein Konzept für den Erhalt der Theater – auch unter den nach 2023 drohenden Mehrausgaben – erarbeitet wird.

Vetorecht für Görlitz und Zittau