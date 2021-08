Fünf Jahre lang wurde das Gebäude erneuert. Erst wurde die Fassade restauriert und dann der Innenraum saniert. Inszwischen kann man dort wieder lebendiges Theater sehen. Für Theater-Geschäftsführer René Schmidt ist es ein kleines Wunder: "Wir haben jetzt zum ersten Mal den Zuschauerraum wieder so, wie er zur Goethezeit gewesen ist", erklärt er. "Das wird für viele Besucher ein vollkommen neues Seherlebnis sein, weil der Zuschauerraum, wie er bisher bekannt war, in einer freien Fassung von 1965 gestaltet war mit – sehr viel marmorierten Holzflächen und sehr üppiger Ornamentik."

Ganz in Pastell: Blick in den Zuschauerraum des historischen Theaters

Ganz in Pastell: Blick in den Zuschauerraum des historischen Theaters

Ganz in Pastell: Blick in den Zuschauerraum des historischen Theaters Bildrechte: Goethe-Theater Bad Lauchstädt

Hellblau, weil zu Goethes Zeit eine Vorstellung am Nachmittag begann. Auch dieser Fakt floss mit in die Forschungsrecherche für das neue Farbkonzept ein, das man sich vollständig neu erschließen musste. Denn in den vergangenen 200 Jahren wurde das Theater immer wieder verändert. Die Decke wurde 1907 sogar komplett ausgetauscht, sagt René Schmidt: "Deshalb mussten wir uns, um die originale Farbfassung wiederzufinden, auf eine Farbzeichnung stützen, die im Staatsarchiv in Merseburg aufgefunden wurde, aus dem Jahr 1816. Diese Zeichnung ist angefertigt worden, als das Theater vom Großherzog von Sachsen an den König von Preußen verkauft wurde."