Durchs Zeltdach den Himmel spüren? Die frisch restaurierte Zeltdecke des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt wird in Augenschein genommen. Bildrechte: dpa

Die historische Zeltdecke des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt ist fertig restauriert. Wie Geschäftsführer René Schmidt am Dienstag erklärte, waren die fünf Monate dauernden Arbeiten eine Herausforderung. Aufwendig waren demnach vor allem die Recherchen nach dem originalen Zustand, stammte die zuletzt sichtbare Version der Decke doch aus dem Jahr 1968 und stimmte also nicht mehr mit der ursprünglichen Fassung von 1802 überein.

"Sie können den Himmel spüren"

Für die Wiedereröffnung des ganzen renovierten Hauses am 27. August verspricht Schmidt "ein kleines Wunder":

Wir haben den Zuschauerraum jetzt zum ersten Mal wieder so, wie er zur Goethe-Zeit gewesen ist. Das wird für viele Besucherinnen und Besucher ein vollkommen neues Seherlebnis. René Schmidt Geschäftsführer des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt

Nach der Fassade wird der Innenraum rekonstruiert, seit fünf Jahren dauern die Arbeiten an. Bildrechte: dpa

Die marmorierten Holzflächen und die sehr üppige Ornamentik wurden Schmidt zufolge auf die Originalfassung zurückgeführt. Statt Dunkelrot und Beige leuchte nun alles in rosa, blau oder grauen Pastelltönen: das Holz des Fachwerks und der damals hochmodernen Bohlenbinderkonstruktion, vor allem die außergewöhnliche Zeltleinwanddecke.



Um Zeit und Kosten zu sparen, hatte man den Stoff damals unmittelbar unter dem Dachstuhl befestigt, wie Restaurator Dietrich Richter weiß. Den Vorstellungen Goethes folgend sei das so angedeutete Zeltdach mit schlichter Rosa-Bordüre bemalt worden. Vom neuen Effekt nach der Restaurierung schwärmt er so:

Als würden Sie in einem Festzelt stehen und nach oben schauen. Sie können den Himmel spüren durch diese Stoffbespannung. Und Sie blicken am Rand ins Blau eines sommerlichen Nachmittags. Dieter Richter Restaurator

Archivfund in Merseburg

Hell-Blau, um genau zu sein, weil zu Goethes Zeit eine Theater-Vorstellung am Nachmittag begann. Auch dieser Fakt floss mit in die Nachforschungen ein. Das Farbkonzept musste man sich vollständig neu erschließen, wurde das ganze Theater in den vergangenen 200 Jahren doch immer wieder verändert – die Decke 1907 sogar komplett ausgetauscht, wie Schmidt erläutert.



Gestützt habe man sich auf eine Farbzeichnung von 1816, die im Staatsarchiv in Merseburg aufgefunden worden sei. Damals sei das Theater vom Großherzog von Sachsen an den König von Preußen verkauft worden. Und dieser Plan, der vergrößert vor dem Theater zu sehen ist, sei letztlich Grundlage der gesamten Innensanierung gewesen. Wobei man die 1907 eingehängte Juteleinwand erhalten wollte. Allerdings musste man sie aus konservatorischen Gründen von sämtlichen Farbschichten befreien, und das waren fünf bis sieben, wie Richter erzählt: Etwa 200 Kilo Alt-Farbe: "Das entlastet diesen Jute-Bildträger komplett." Behandelt worden sei er dann wie ein klassisches Leinwandbild, um die Grundlage für den neuen, hellen Farbanstrich zu schaffen.

Am 27. August soll das Haus wiedereröffnet werden. Bildrechte: dpa

Wiedereröffnung für 27. August geplant

Schmidt zufolge soll die gesamte Sanierung der Innenräume bis Juli abgeschlossen sein. Man hoffe, dass das renovierte Haus am 27. August, also am Vorabend von Goethes Geburtstag, mit der Premiere von "Iphigenie auf Tauris" wiedereröffnet werden könne. Doch noch dominieren Baustützen und Gerüste den Innenraum. Bildrechte: dpa