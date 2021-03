Dem Theater zufolge stammt Schweighöfer aus einer Theaterfamilie. Geboren in Rudolstadt, wuchs er in Altenburg auf und absolvierte seine Schauspielausbildung an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. Später hatte er Engagements unter anderem am Landestheater Eisenach und bei der Altenburg-Gera Theater GmbH. Schweighöfer spielte in Bautzen diverse Rollen von Klassikern bis zur Boulevard-Komödie, darunter den Karl Moor in Friedrich Schillers "Die Räuber", den schwarzen Müller in "Krabat" nach Otfried Preußler und die Titelrolle in "Frederick oder Der Boulevard des Verbrechens". Aus dem festen Engagement sei er 2008 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Auch danach sei er aber noch beim Bautzener Theatersommer aufgetreten, etwa als Bang Johansen in der "Olsenbande".