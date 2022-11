Barocke Klänge schallen durch das Kulturhaus Gotha. Eine Tänzerin und ein Tänzer bewegen sich auf der Bühne, teils erkennt man in ihren Bewegungsabfolgen höfische Elemente, teils improvisieren sie frei. Die Geschichte, die sie erzählen, ist rund 500 Jahre alt. Alcina ist eine barocke Erzählung von einer Zauberin, die ihre abgelegten Liebhaber eigentlich in Büsche und Bäume verwandelt – in Gotha ist es nun etwas anders.



"Unsere Alcina verwandelt die Liebhaber in Roboter. Das sind dann beseelte Wesen, schwarze Kisten, die sich auf der Bühne bewegen", sagt Regisseur Christian Fuchs. Er und das Team sind gerade dabei, auszutesten, wie sich eine dieser schwarzen Kisten zwischen den Tanzenden auf der Bühne am besten steuern lässt. Gar nicht so einfach, es braucht viel Feingefühl, denn der Roboter reagiert auf die kleinste Anweisung der Fernbedienung.