Neue Dauerausstellung Im Ekhof-Theater Gotha mit VR-Brille an einer historischen Probe teilnehmen

Das berühmte historische Ekhof-Theater in Gotha kann jetzt auch virtuell erkundet werden. Die neue multimediale Dauerausstellung "Ekhof-Theater. Hinter den Kulissen" gewährt ab Sonntag, 26. Juni Einblicke in die barocke Bühnenmaschinerie und den damaligen Theateralltag, das teilte die Stiftung Schloss Friedenstein am Donnerstag mit.

Eine virtuelle Simulation versetzt die Besucherinnen und Besucher in das historische Ekhof-Theater um 1775. So können sie den Probenalltag vor fast 250 Jahren nachvollziehen. Der Namenspatron des Theaters und "Vater der deutschen Schauspielkunst", Conrad Ekhof, erscheint darin höchstselbst auf der virtuellen Bühne und berichtet von der Geschichte des Theaters, was zusätzlich durch animierte dreidimensionale Elemente in der VR-Darstellung plastisch veranschaulicht wird. Die Projektionen können mit vor Ort erhältlichen Virtual-Reality-Brillen genossen werden. Das Angebot gäbe es in deutscher und auch in englischer Sprache, so die Macher.