Diese Bühnenbildänderung soll möglichst gleichzeitig vonstatten gehen. Deshalb nimmt das Klingen eines Glöckchens eine gewichtige Rolle ein, erklärt Freitag: "Alle unter der Bühne spitzen die Ohren und alle machen sich gleichzeitig an die Arbeit. Und wenn jeder gleichzeitig kurbelt, funktioniert das hier auch schon synchron. Wenn mal einer über seinen Job eingeschlafen ist oder ein Bierchen trinkt, dann haben wir vielleicht Pech und das Rückprospekt kommt ein bisschen verspätet, das ist natürlich nicht die perfekte Lösung. Also ideal ist es, wenn das dieser nahtlose Übergang ist. Dieser perfekt abgestimmte Übergang vom Kerker in eine Waldlandschaft, ohne dass es irgendwo hakt oder klemmt." 12-15 Leute braucht es, um die Bühnenmaschinerie zu bedienen. Da geht es nicht nur um die Bühnenverwandlung, sondern ebenso um die Erzeugung von Geräuschen wie Wind oder Donner. In der Dauerausstellung auf Schloss Friedenstein können die Theatermechaniken aus der Nähe betrachtet werden. Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Foto: Boris Hajduković

Das Theater – realistischer als das Leben

Das Ekhof-Theater zählt zu den ältesten Barocktheatern mit funktionierender Bühnenmaschinerie überhaupt. Es ist Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg, der sich die Spielstätte gönnt und sie zwischen 1681 und 1683 errichten lässt.

Theaterbegeisterte können sie 2022 in den Sommermonaten Juli und August während des Ekhof-Festivals in Aktion erleben. In den anderen Monaten ruht das Bühnenleben. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Anfahrt nicht lohnt, denn es gibt hier auch die gerade erst neu gestalteten Dauerausstellung.

"Die Überarbeitung der Dauerausstellung hier in diesem Raum war absolut zwingend notwendig, weil wir mit dem Ekhof-Theater ein international bedeutsames historisches Theater hier vor Ort in Gotha haben und natürlich Theaterausstellungen immer auch eine Halbwertszeit von ungefähr zehn Jahren haben", so Tobias Pfeifer-Helke, Vorstand der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha. Das Ekhof-Theater von außen. Bildrechte: MDR/Stefan Petraschwesky

Die Dauerausstellung vermittelt das Wissen alles andere als trocken und animiert zum Mitmachen. Besucher und Besucherinnen dürfen etwa mit Hilfe von Nachbauten historische Special Effects erzeugen. Auch können sie dank virtueller Realität in die Vergangenheit reisen und Conrad Ekhof beim Proben zuschauen.

Das Theater ist viel realistischer als das Leben hat Oscar Wilde gesagt. Das lässt sich in Gotha überprüfen. Ebenso, ob die Bretter der Bühne dort wirklich die Welt bedeuten. Auf jeden Fall kann man auf Schloss Friedenstein Theater auf außergewöhnliche Art und Weise erleben. Kann nachvollziehen, wie erfindungsreich die Bühne schon im 17. Jahrhundert gewesen ist. Das sollte selbst jene anlocken, die sich zu den Theatermuffeln zählen. Für Menschen, die das Theater lieben, ist ein Besuch hier ohnehin ein Muss.