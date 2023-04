Putz hat sich für seine Inszenierung eingehend mit der Geschichte des Hauses beschäftigt. Anlass dafür war der 90. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die nicht nur in den urbanen Zentren, sondern innerhalb kürzester Zeit auch in den kleinen Städen und Dörfen durchgesetzt wurde.

In Zittau – durch seine Grenze zur Tschechoslowakei in besonderer Weise – mit dem Bau des sogenannten Grenzlandtheaters ab 1934. Davon gab es im Deutschen Reich einige, meist wurden sie nur umbenannt, wie in Bautzen oder Annaberg-Buchholz. Zittau jedoch war eines von zwei Stätten, die extra neu errichtet wurden, als Bollwerk deutscher Kultur – auch mit Blick auf die Volksgenossen im Nachbarland. Denn dort, so Putz, wütete laut den Nationalsozialisten eine jüdisch-bolschewisitische Kultur, vor der die deutschen Kultur geschützt werden müsse, so hätten diese das empfunden.