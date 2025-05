Ein Wesenszug der 1920er-Jahre war die leidenschaftlich und kontrovers geführte Hinterfragung dessen, was eigentlich ein authentischer künstlerischer Ausdruck ist. Das gilt auch für die Kunstform Tanz. Gret Palucca, impulsiv im Wesen, raumgreifend in der Ausstrahlung, sucht erst eher intuitiv, bald zunehmend reflektiert, nach einem neuen, einem adäquaten Ausdruck der sowohl ihr als Frau und Künstlerin, wie auch der Zeit, in der sie lebt, gemäß ist. Und wie so oft beim Suchen nach neuen Wegen weiß auch Palucca erst einmal vor allem, was sie keinesfalls will: "Ich will nicht hübsch und niedlich tanzen!"

