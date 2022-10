Die Geschichte von Ester Liber wird in der Performance erzählt. Bildrechte: Eyal Dinar

Nun erzählt sie dem Schauspielstudenten Franz Blumstock aus dem Leben von Ester Liber. Er ist einer der – so nennt es Friedrich – Boten, die in ihrer Performance "Keep me in Mind" am Neuen Theater Halle die Schicksale der Überlebenden weitererzählen sollen: "Die Oral History verbindet sich mit der menschlichen Stimme, der Kapazität der Empathie“, sagt Friedrich. "Die Narration erfährt dadurch nochmal eine Verwandlung. Das heißt, diese Geschichte reichert sich immer an mit den eigenen biografischen Momenten der Erzählenden."