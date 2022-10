Vielen Menschen würden auch nicht verstehen, warum am Kohleausstieg festgehalten werde. Deswegen brauchen wir, so der Staatssekretär, "ein Kunstwerk über den Kohleausstieg", der diesen quasi wieder schmackhaft macht. Dafür stellt der Staatssekretär auch einen Scheck aus, ohne die Summe einzutragen. Der neue Schauspieldirektor hat also einen Blankoscheck in der Hand – Hallelujah! Er muss seinem Ensemble nun aber verkaufen, dass die Regierung eine Gegenleistung erwartet.

Mit anderen Worten: es gibt viel dramatisches Potential für die folgenden Szenen. Und am Ende gelingt es dem neuen Schauspieldirektor auch nicht, beziehungsweise erst, nachdem er das Handtuch geworfen hat und seinem Ensemble die Wahrheit gesagt hat. Die lebensgroßen Puppen sind eindrucksvoll und werden von schwarz umhüllten Schauspielern geführt Bildrechte: Anna Kolata

Die Wahrheiten und die Lügen

Zunächst versucht der Direktor, die Dinge schönzureden – streng genommen zu lügen. Die Lüge sei ja im Theater sowieso die Geschäftsgrundlage, betont der Direktor, denn alle Künstler reden sich ihre persönliche und finanzielle Situation immer wieder schön.

In dem Moment, in dem die Wahrheit dann am Ende auf den Tisch kommt, schweißt diese das zerstrittene Ensemble – Stichwort Eitelkeiten – wieder fest zusammen. Sogar der neue Schauspieldirektor tritt ins Glied; macht auf der Bühne mit – und gemeinsam gelingt es nun, den Regierungsauftrag zu erfüllen. Das ist in der letzten Szene ein augenzwinkernd schönes, plakatives Rampentheater, vielleicht das bestellte "Oratorium" mit dem Titel "Heraus aus der Kohle", wie es der Staatssekretär sich erbeten hatte.

Altbekannte Selbstbespiegelung wie bei Nestroy oder Tieck

Diese Selbstbespiegelung des Theaters auf der Bühne ist nicht neu. Nestroy, Ludwig Tieck oder Thomas Bernhardts Stück "Der Theatermacher" sind die Vorbilder. Und es ist die große Kunst, das ganze fein auszubalancieren.

Die Frage ist: Wie sehr ist das am Ende Klischee, was da auf die Bühne kommt? Anders gefragt: Wie konkret wird hier das prekäre Innenleben eines Theaters in Halle heutzutage angesprochen? Dieser Balanceakt gelingt für meinen Geschmack hier wirklich gut. Auch aus dem Orchester heraus wird mitgespielt Bildrechte: Anna Kolata

Sogar die Musiker haben Sprechrollen