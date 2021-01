In seinem Haus will Brenner geduldig und verständnisvoll sein. Dabei merke er, was es da auszuhalten gebe. Zu Konflikten mit seinem Ensemble sagt er: "Da mischt sich so etwas. Fluch und Segen. Ich bin stolz auf das Ensemble, dass sie es tun. Und ich bin genervt von dem Ensemble, dass sie es tun."