Als wenn das so einfach wäre. Da muss jede Erzählweise mit linearen biografischen Abläufen voller Logik und Transparenz scheitern, deshalb versucht es der Autor erst gar nicht. Vielmehr verwebt sich in diesen letzten Stunden auf Erden alles Reale und Surreale, nichts ist fassbar, alles ist Vorstellung – bestens für eine Theaterbühne geeignet. Vorausgesetzt, das Ensemble spielt da mit. Denn natürlich will man als Zuschauer in diesem Thomas Newton auch optisch David Bowie gespiegelt sehen.

Das gelingt Harald Höbinger, in einer weltfremden Präsenz mit den roten Haarsträhnen aus Ziggy-Stardust-Zeiten und mit der Lizenz zum Verstören. Eindringlich, geheimnisvoll bringt er all die Songs über die sparsam bestückte Bühne im neuen theater, die dem Bowie-Fan geläufig sind. Schon beim "Look up here, I′m in Heaven", dem Titelsong, zieht er die Zuhörer in das mysteriöse Spiel. Vielleicht, so mutmaßt Regisseur Peter Dehler, liegt es auch daran, dass Höbinger Österreicher ist und damit qua Geburt schon das "Jedermann"-Virus in sich trägt, jenes Bilanzziehen am Ende des Lebens, auf der Suche nach Hoffnung.