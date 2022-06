Matthias Brenner war länger als ein Jahrzehnt Intendant am Neuen Theater in Halle

Matthias Brenner war länger als ein Jahrzehnt Intendant am Neuen Theater in Halle

Matthias Brenner war länger als ein Jahrzehnt Intendant am Neuen Theater in Halle Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Dalsgaard tritt die Nachfolge von Matthias Brenner an, der seit 2010 Intendant des neuen Theaters ist und außerdem dem Thalia künstlerisch vorsteht. Er ist der breiten Öffentlichkeit auch durch Schauspielrollen in Filmen wie "Das Leben der Anderen" oder "Charité" bekannt geworden.

Daalsgard und Mikat sind vor Ort gut bekannt, sie haben beide zuvor schon an den Bühnen in Halle gewirkt. Daalsgard war 2007 bis 2010 Teil des Thalia Theater-Ensembles, gründete dann in ihrer Heimat eine Bühne nach dessen Vorbild, das nach nur anderthalb Spielzeiten als Neues Stadtteiltheater von Kopenhagen anerkannt war. Ihr Sydhavn Theater wurde international bekannt und gilt als Impulsgeber für die dänische Theaterszene.

Auch Mikat wirkte bereits in Halle. Die 1978 in Frankfurt an der Oder geborene Künstlerin war von 2007 bis 2008 Hausregisseurin am Thalia Theater in Halle, von 2008 bis 2010 als Hausregisseurin und Leiterin der Spielstätte Skala sowie Mitglied der Theaterleitung unter der Intendanz von Sebastian Hartmann am Schauspiel Leipzig.