Dabei sind beide nicht neu in der Stadt. Die 43-jährige Dalsgaard war von 2007 bis 2009 Leiterin des Jugendclubs des Thalia Theaters und bis 2010 Ensemblemitglied unter der Intendanz von Annegret Hahn: "Das war für mich eine sehr prägende Zeit", betont Dalsgaard mit Blick auf Hahns Ansatz, auf echte Interaktion zu setzen, das Theatergebäude auch mal zu verlassen, den Stadtraum bis an die Peripherie zu erobern und offen für verschiedenste künstlerische Formen auf der Bühne zu sein. Mit dem Prinzip einer großen Öffnung des Hauses habe sie sich später als Theatermacherin in Kopenhagen ein Stammpublikum aufgebaut, in einem Stadtteil, der bis dahin kein Theater hatte, so Daalsgaard, die seit 2013 das Sydhavn Theater in der dänischen Hauptstadt leitet.

Mikat, 1978 in Frankfurt an der Oder geboren, sieht in Hahns "Innovationsenergie" ein Vorbild, zudem habe sie jungen Regisseuren wie Dirk Laucke oder Mirko Borscht die Gelegenheit gegeben, ihre Handschrift zu entwickeln und sie selbst von der Berliner Schauspielschule "Ernst Busch" nach Halle geholt. In der Saison 2007/2008 war Mikat am Kinder- und Jugendtheater Thalia in Halle Hausregisseurin und später unter Centraltheater-Intendant Sebastian Hartmann in Leipzig mit fürs Programm der Experimentierbühne Skala zuständig.