Die Frage nach der Rolle des Publikums wird nach etwa einer Stunde aufgelöst. In einem Moment, der am Anfang per Lautsprecher schon angekündigt wird. Eine Stimme sagt ganz freundlich: "Bitte nicht in der Vorstellung fotografieren." Das sind inzwischen ja übliche Ansagen. Hier kommt noch ein Satz dazu: "Wir haben extra einen Moment eingebaut, wo Sie dann Fotos machen dürfen. Wir sagen rechtzeitig Bescheid." Und dieser Moment wird gut vorbereitet. Durch eine Szene, in der das Parkett im Ring bzw. in der Wohnung herausgerissen wird: Revolution! Revolution gegen die herrschenden, kapitalistischen Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. Da liegt der Schlüssel auch plötzlich mitten auf der Bühne und keiner will ihn haben. Das ist sozusagen das utopische Potenzial: Wohnung für alle; die Würde des Menschen braucht ein Zuhause.



Als nächstes fordern die potentiellen Mieter und Verkäufer den Makler auf, sich auszuziehen, sich nackt zu machen: Soll er sich doch mal so fühlen wie wir. Dann muss der Makler auf einen Sockel rauf, den die Miet- und Kaufinteressenten aus den herausgerissenen Parkettplatten geschichtet haben. Er muss auch den Schlüssel wieder an sich nehmen. Der nacktgemachte Makler als Symbol für die Wohnungsmisere wie ein Denkmal. In diesem Moment erklingt die Lautsprecherstimme noch einmal. Jetzt dürfen wir das Handy zücken und ein Foto machen. Und natürlich macht es keiner, weil es schamlos wäre. Die Premierenzuschauer zeigen Empathie. Sie könnten auch ein Foto machen. Sich für oder gegen diese Maschinerie positionieren. Das ist ihre Rolle in dieser Inszenierung. Und die Erkenntnis vielleicht diese: Irgendwie ist das mit der Not auf dem Wohnungsmarkt, die nach dem optimierten Mieter oder Käufer verlangt, für alle entwürdigend. Unmenschlich.