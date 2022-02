Dritte Zusammenarbeit von Pianistin Ragna Schirmer und Puppentheater Halle

Ragna Schirmer hat die Goldberg-Variationen seit über 30 Jahren im Gepäck, aber sich noch nie so intensiv damit beschäftigt wie in den letzten zwei Jahren. Der Grund: Corona. Im Lockdown gab es, wenn überhaupt, weniger Besucher pro Konzert. Also hat sie öfter für weniger Zuhörer gespielt. Diese Fassung der Variationen wollte sie am Ende festhalten und hat sie als DVD und CD aufgenommen.

Christoph Werner, Intendant des Puppentheaters Halle, führt bei "Goldberg-Variationen" Regie Bildrechte: MDR/ Nora Große Harmann Dann kam Christoph Werner, der Intendant des Puppentheaters in Halle, und fragte nach einem Stück. Zweimal schon hatte er mit Ragna Schirmer zusammengearbeitet. Zunächst entstand ein Stück über den Komponisten Maurice Ravel, Titel: "Konzert für eine taube Seele". Dann ein Stück über die Pianistin Clara Schumann – "Clara". Und das war dann die Idee: Komponist Ravel, Interpretin Schumann – was könnte als dritter Teil in dieser Reihe stehen? Antwort: Die Musik als solche! Und welche Musik wäre geeigneter als die Goldberg-Variationen von Bach!

Goldberg-Variationen: Ein Corona-Stück?

Im Zentrum des Stückes steht also die Musik. Ragna Schirmer spielt die Variationen live auf dem Klavier. In einem Bühnenbild, das wie der Weltraum aussieht. Der Mensch, als Puppe, taucht dazu auf. Spielt in einem Stück, das Szenen eines Lebens zeigt: Geburt, Kindheit, Lebenspläne, Alterslächerlichkeiten. Ein Stück ohne Worte. Dazu immer Einsamkeit und Nacht.

In den "Goldberg-Variationen" des Puppentheaters Halle geht es um das Leben und Einsamkeit. Bildrechte: Anna Kolata

Einsamkeit erinnert natürlich an den Lockdown. An Isolation. Trotzdem sei diese Inszenierung im Puppentheater kein Corona-Stück. Das sei zu kurz gesprungen. So könnte man die Meinung der Theatermacher hier zusammenfassen. Andererseits – mit der Lockdown-Erfahrung im Gepäck würde der Zuschauer natürlich Dinge assoziieren, die es vor Corona nicht gab. Für Ragna Schirmer ist es die Erfahrung: "Ich bin vollkommen ohnmächtig, wenn eine größere Macht beschließt, dass nichts mehr so ist, wie ich es gerne hätte." Oder war so eine Erkenntnis doch schon vor 250 Jahren im Spiel, als Keyerslingk nicht schlafen konnte?