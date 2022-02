In Raabs aktuell im Hallenser WUK Theater laufenden Stück "Der schwarze Hund" hat die Depression viele Gesichter. So nimmt die Volkskrankheit tierische Gestalt an: eine vielköpfige Bestie, die im Dunkeln lauert. Die Depression aus dem Schatten ins Rampenlicht zu holen, ist Anliegen dieses Stücks. Als Wiederaufnahme von 2020 hat sich an der Relevanz des Themas nichts geändert, zwei Jahre Pandemie haben sie sogar noch verstärkt. Wie geht es weiter?

Die Figurenspielerin Julia Raab in ihrer Werkstatt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK