Gerade dass so viele Produktionen übernommen werden – immerhin 15 Stück –, zeigt, dass das neue Team auch an alte Erfolge anknüpfen will. Dalsgaard wirkte von 2007 bis 2009 am Thalia Theater unter Annegret Hahn und bezeichnet diesen Lebensabschnitt als "eine sehr prägende Zeit". Auch Mikat wirkte in dieser Zeit am Jugendtheater. Das Stück "Ultras" über die Fanszene des hiesigen Fußballklubs verfolgten die beiden ebenfalls und empfanden die Inszenierung trotz des Skandals als äußerst wichtig. "Ein Spielplan ist ein Gesamtgefüge aus ganz unterschiedlichen Inhalten und Formen. Das wird auch bei uns so sein. Unsere Ambition ist ja, das Publikum zu erweitern", erklärte Daalsgard im Interview mit MDR KULTUR.