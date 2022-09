Am Samstagabend geben zunächst Staatskapelle und Oper Einblicke in ihr Programm, indem Opernintendant Walter Sutcliffe einzelne Produktionen vorstellt. Ab 20 Uhr folgt das hallesche Ballett mit seinem neuen Direktor Michal Sedláček. Dabei haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, selbst Choreografien zu lernen.

Am Sonntag zeigen dann Bühnen aus anderen sachsen-anhaltischen Städten ihr Repertoire. So spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck am frühen Nachmittag Musik unter anderem von Mozart. Das Theater Eisleben zeigt Ausschnitte aus Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" und aus "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" von Thomas Brussig.