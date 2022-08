MDR: Herr Brenner, die tolle Zeit in Halle hat ein definiertes Ende – drei Jahre bevor der Vertrag ausgelaufen wäre. Was sind denn die Gründe?

Matthias Brenner: Ich nenne mal zwei, die vielleicht verständlich sind – neben vielen sicherlich, die so mit wabern. Aber das Entscheidende ist, ich wollte nicht als Intendant enden in meinem Leben, sondern solange ich fit bin selbstbestimmt – auch wenn man so will – "aufhören" an einem vernünftigen Punkt, um noch neu durchstarten zu können.