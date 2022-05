Kritik zu "Vorwärts! Wir sind vergessen" am Neuen Theater in Halle

Es gab in den letzten Wochen aus vielen deutschen Städten die Nachricht, dass den Theatern das Publikum fehlt, sogar in Premieren. Selbst großen Häusern wie dem Hamburger Thalia Theater, die das praktisch noch nie erlebt haben, geht es so. Das war auch bei der Uraufführung von "Vorwärts. Wir sind vergessen" am Neuen Theater in Halle der Fall. Ein trauriger Anblick. Am Ende hat es nicht mal zu einem wirklich stürmischen Schlussapplaus gereicht, obwohl auf der halbleeren Sitztribüne viele Freunde und Kollegen des Ensembles saßen. Das dürfte aber auch an dem Stück und seiner Inszenierung gelegen haben.