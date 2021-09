Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden plant ein Theater in seiner Geburtsstadt Dessau. Wie er am Montag vor Ort bekanntgab, bemühe er sich um den Hangar: "Also 'Hallervorden im Hangar'. Das wären etwa 20 Vorstellungen pro Monat, zunächst angelegt für das erste Vierteljahr mit Theaterstücken, mit Konzerten, mit namhaften Gästen", so der 86-Jährige. Geplant seien 350 Plätze. Weitere Details wolle er erst bekanntgeben, wenn er den Zuschlag tatsächlich bekommt.

Dieter "Didi" Hallervorden wurde 1935 in Dessau geboren. Der Komiker und Schauspieler ist besonders mit seinem Sketch "Palim Palim" aus der Slapstickreihe "Nonstop Nonsens" des Süddeutschen Rundfunk in Erinnerung geblieben und mit "Die Wanne ist voll", einer Pardoie auf "You're the one that I want" sowie als Moderator der ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?". In Berlin ist er bereits mit seinem Kabarett "Die Wühlmäuse" und dem "Schlosspark Theater" erfolgreich.