Der Dresdner Schauspieler Hanns-Jörn Weber ist tot. Wie das Staatsschauspiel Dresden mitteilte, starb Weber am Mittwoch im Alter von 79 Jahren. Weber war zwischen 1970 bis 2007 Ensemblemitglied des Staatsschauspiels Dresden. Hier war er in mehr als 100 Rollen zu sehen, bspw. als Parzival in Christoph Heins "Die Ritter der Tafelrunde", als Peachum in Brechts "Dreigroschenoper" oder als Philipp II in Schillers "Don Karlos".