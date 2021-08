Mit mysteriösen Klängen beginnt die Vorstellung im Harzer Höhlentheater. 180 Zuschauerinnen und Zuschauer (statt der bis zu 300 vor der Corona-Pandemie) gehen im Goethesaal der Baumannshöhle auf eine besondere Reise: Professor Steinbrock begibt sich auf eine abenteuerliche Exkursion zum Mittelpunkt der Erde – frei nach dem berühmten Roman von Jules Verne. In dieser Version wird er von Alexander von Humboldt und Madame Deville begleitet.

Anne Scherliess, die eigentlich in Bonn zuhause ist, spielt den bekannten historischen Entdecker Humboldt. Seit Jahren reist sie nur für das Höhlenschauspiel in den Harz. Der Spielort sei einzigartig, erzählt die Darstellerin. "In einer Höhle spielt man nicht so häufig. Es ist ganz anders als alle anderen Bühnen, auf denen man sonst spielt." Die Rübeländer Tropfsteinhöhlen sind eine natürliche und einzigartige Kulisse. Bildrechte: Jan Reichel

Einzigartige Bühne im Harz

Theater in der Tropfsteinhöhe ist etwas ganz Besonderes. Deswegen ist auch Klaus Heydenbluth seit Jahren mit seinem Freien Theater Harz dabei. In der Inszenierung von "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" verkörpert er den Professor Steinbrock. Die Proben unter Tage sind äußerst anstrengend, erzählt der Schauspieler: "Es ist dunkel, dreckig und kalt, sodass man froh ist, nach fünf Stunden wieder draußen zu sein."

Anne Scherliess, Heide Binder und Klaus Heydenbluth mussten mit den Widrigkeiten der Höhle kämpfen. Bildrechte: Jürgen Meusel Es ist also nicht nur im positiven Sinne faszinierend. In der Höhle herrschen acht Grad und es ist naturgemäß sehr klamm. Das stellt für das Ensemble auch eine schauspielerische Herausforderung dar, erklärt Heydenbluth: "Wenn du einen Satz sagst, schallt der noch ein paar Sekunden vor durch die Höhle. Man muss also versuchen noch langsamer und noch deutlicher zu sprechen." Laut Anne Scherliess ist dieses Problem beim See besonders kompliziert, "weil der Ton nach oben rollt. Den Ton zu den Zuschauen zu bekommen, ist sehr schwierig", berichtet die Schauspielerin

Authentisches Bühnenbild und spannendes Farbspiel