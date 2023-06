Für die kommende Spielzeit 2023/24 plant das Harztheater rund 16 Premieren. In der Musiktheatersaison stehen gleich zwei Jubiläen an: Zum einen werde das 1949 als Volkstheater eröffnete Halberstädter Theaterhaus 75 Jahre alt, was mit Richard Wagners "Das Rheingold" gefeiert werden soll. Das Musical "Elixier" von Kati Naumann und Prinzen-Frontmann Tobias Künze soll im September am Harztheater das 25. Jahr seiner Entstehung feiern. Des weiteren seien das Musical "My Fair Lady", die Operette "Schön ist die Welt" von Franz Lehár sowie die Oper "La Bohème" geplant.