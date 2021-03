"Raus aus dem Netz, rein in den Park" – unter diesem Motto steht das künstlerische Schaffen der Leipziger Regisseurin und Choreographin Heike Hennig in Corona-Zeiten. Der Lockdown habe sie der Natur noch nähergebracht und sie Geduld gelehrt, betont Hennig – zum künstlerischen Stillstand hat sie sich von ihm, trotz ausgefallener Premieren, jedoch nicht in die Knie zwingen lassen.

"KEIN NETZ. NIRGENDS!" – Reihe der schönen Künste im Johanna Park Leipzig

Für die Frühlingsmonate sind daher gleich mehrere Veranstaltungen geplant. Darunter das Projekt "KEIN NETZ. NIRGENDS!" im Rahmen des Hilfsprogramms der Bundesregierung "Neustart Kultur": Interaktive Workshops der schönen Künste, Streichquartett-Konzerte im Leipziger Johannapark sowie spontan im Freien stattfindende Veranstaltungen aus den Bereichen Gesang und Tanz sollen Passantinnen und Passanten spontan zum Zuschauen und Mitmachen animieren. Auf Werbung wird dabei bewusst verzichtet, erklärt Hennig: "Wir machen alles echt. Im Netz wird es nichts darüber geben. Man muss sehr wachsam sein, um uns zu entdecken. Man wird uns sehen, da bin ich mir sicher." Der Johannapark im Leipziger Süden ist Veranstaltungort der Reihe "KEIN NETZ. NIRGENDS!" Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Studierende des DLL übersetzen Texte in Bewegungen

2020 wurde Heike Hennig zur Gastprofessorin am Deutschen Literaturinstitut bestellt. Bildrechte: Deutsches Literaturinstitut Leipzig Im Mai ist desweiteren ein Projekt mit den Studierenden des Deutschen Literaturinstitut Leipzigs geplant. Coronabedingt hatte Heike Hennig als Gastprofessorin am DLL ihre Seminare kurzerhand für ein halbes Jahr in den Park verlegt. Während des Semesters an der frischen Luft erwuchs die Idee eines performativen Spaziergangs mit dem Titel "Formen in die Luft": Dabei werden literarische Texte in Bewegungen übersetzt. Am 30. Mai 2021 wird man die Performances der Studierenden live im Johannapark Leipzig mitverfolgen können.

Am 22. Mai 2021 wird Heike Hennig gemeinsam mit den sie umgebenden Künstlerinnen und Künstlern zudem an der Langen Liszt Nacht vielerorts in Altenburg teilnehmen, um das Leben des bedeutenden Künstlers auf innovative Art nachzustellen.

Eine Oper zum Mitsingen