"Rentner haben niemals Zeit" Vor 100 Jahren wurde die DDR-Erfolgsschauspielerin Helga Göring in Meißen geboren

Helga Göring gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen der DDR. Ihre Darstellung in der Erfolgsserie "Rentner haben niemals Zeit" an der Seite von Herbert Köfer war so überzeugend, dass manche Menschen sie tatsächlich für verheiratet hielten. Dabei hätte sie sich manchmal auch weniger heitere Rollen gewünscht. Überzeugend war sie auch in der Anna-Seghers-Verfilmung "Die große Reise der Agathe Schweigert" oder dem Defa-Film "Berlin - Ecke Schönhauser". Vor hundert Jahren wurde Göring am 14. Januar 1922 in Meißen geboren.