Die gefeierte schottische Künstlerin Claire Cunningham ist beim Festival "Come Together" zuerleben. Bildrechte: www.hagolani.com

Auf dem Programm stehen auch zahlreiche Gastspiele. 2023 unter anderem vom Perfomance-Kollektiv She She Pop sowie der Sebastian Weber Company und gleich mit drei Produktionen wird sich die Dresden Frankfurt Dance Company präsentieren. Die go plastic company aus Dresden wird zudem ihr 10. Jubiläum mit einem Festival in Hellerau feiern – mit einer Werkschau der letzten fünf Jahre.