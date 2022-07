Die rund 80 Mitwirkenden kommen aus der gesamten Südthüringer Region und sogar dem angrenzenden Bayern. Der Älteste ist 86, die Jüngste sieben Jahre alt. Sprechrollen gibt es an die 25, dazu noch etliche Statistenrollen. "Viele stehen zum ersten Mal auf der Bühne", erzählt Regieassistentin Peggy Ben Saad. Sie leitet an diesem Tag die Probe, weil Regisseur Dietrich Ansorg nicht da sein kann. "Dass nicht jeder immer Zeit hat, gehört zum Amateurtheater dazu." Trotzdem hätten sie den Anspruch, große Projekte auf professionellem Niveau umzusetzen.

Die Handlung von "Die weiße Frau" fußt auf dem historischen Ereignis der sogenannten "Schlacht bei Mellrichstadt", die sich in der Nähe von Henneberg im Jahr 1078 zugetragen hat. Eingewoben hat Autorin Carmen Pfannstiel außerdem den Stoff einer regionalen Legende über ein eingemauertes Kind. Vor ihrem Ruhestand hat die Rentnerin für einen Energieversorger gearbeitet. Das Schreiben hat sie sich selbst beigebracht: "Ich versetze mich einfach in die Lage der Menschen rein, die agieren, und versuche dann so authentisch wie möglich zu schreiben."