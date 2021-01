Sie war über Jahrzehnte eines der Gesichter des Kabaretts "Die Herkuleskeule": Nach einem Bericht der "Dresdner Neuesten Nachrichten" (DNN) starb Gisela Grube bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren in Dresden. Grube gehörte dem Ensemble der Herkuleskeule zwischen 1961 und 1993 an, sie spielte in fast jedem der Programme in dieser Zeit.

Kömödiantin und Urgestein "der Keule"

Als große Komödiantin, die aus den Quellen des Volkstheaters schöpfte, würdigt sie Kabarett-Experte Harald Pfeifer, der auch künstlerischer Leiter des Internationalen Satire- und Humorfestivals Lachmesse in Leipzig ist, im Gespräch mit MDR KULTUR. Grube sei als Gründungsmitglied ein Urgestein der Herkuleskeule gewesen und "eine Kabarettistin der alten Schule".

Tatsächlich hatte die Suhler Gastwirtstocher das Bühnen-Handwerk von der Pike auf gelernt, in den 40er-Jahren an der Meininger Schauspielschule. Nach Kriegsende zog sie mit Wanderbühnen auch durch die Dörfer Mitteldeutschlands, war an den Theatern in Burgstädt, Erfurt und Frankfurt/Oder engagiert. In Lustspielen war sie am Kleist-Theater etwa Bühnenpartnerin von Rolf Herricht, der den Prinz Orlofsky in der "Fledermaus" gab. Im Alter von 36 Jahren bewarb sich Grube dann auf der Suche nach neuen Herausforderungen am Dresdner Staatsschauspiel, zu der die Herkuleskeule damals gehörte.



Gemeinsam mit dem Direktor Manfred Schubert und Hans Glauche gehörte sie zur Gründergeneration des über Jahrzehnte erfolgreichen Ensembles. Später gehörten Wolfgang Schaller, Peter Ensikat oder Wolfgang Stumph zu den Namen, die für die Herkuleskeule als Dresdner Institution standen.

Besondere Weltanschauung