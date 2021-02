Sächsischer Bühnenverein Hillmann: "Rückkehr aus dem Kultur-Lockdown einheitlich regeln"

Jetzt die Öffnung der Theater zu planen, hält der Vorsitzende des Sächsischen Bühnenvereins, Lutz Hillmann, keineswegs für verfrüht. So begrüßt er den am Montag vorgestellten Drei-Stufen-Plan für Kultur und Sport, der wissenschaftlich begleitet Wege aus dem Lockdown aufzeigen will. Eckpunkte sind personalisierte Eintrittskarten, Datenabgleich und Tests. Zugleich kündigte Hillmann ein Schreiben aller großen Häuser an Sachsens Kulturministerin an.