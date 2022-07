Normalerweise wollen Schauspieler ja hoch hinaus, manchmal zieht es sie aber auch in die Tiefe. Im Harz zum Beispiel, wo Theater derzeit nicht nur auf ganz normalen Bühnen, in mittelalterlichen Kirchen oder unter freiem Himmel gespielt wird, sondern auch in der Rübeländer Baumannshöhle. Willkommen im Theater der Tiefe. Doch so paradox es klingt, der Weg vom Eingang der Baumannshöhle zur Bühne geht ziemlich steil bergan. Das erklärt sich damit, dass die Baumannshöhle in einem Berg versteckt ist, der sich hoch über dem Ort erhebt.