Die erste Premiere der neuen Sparte "Junges Theater": Uraufführung "Alles Isy", Jugendstück nach dem Film von Max Eipp und Mark Monheim in der Bühnenfassung von Alice Quadflieg. Bildrechte: Janine Haupt

"Ein Stadttheater wie Döbeln hat eine andere Funktion, als ein Haus in Düsseldorf oder Dresden." – sagt der in Wien und Dresden ausgebildete Bassbariton, der nach einem Engagement an der jungen Oper am Rhein aus Düsseldorf hierher nach Mitteldeutschland kam. Das war im Jahr 2006 und aus dem einfachen Ensemblemitglied ist er zum Regisseur und – seit neuestem – Intendanten geworden. Ein Mann mit Gespür für das Haus und die Situation in der Stadt. "Die Leute merken genau, wenn die Identität abhandenkommt. Deswegen haben wir in Deutschland auch eine kleine Krise. Wir sehen, dass die Leute das Theater nur annehmen, wenn sie ein Teil dieses Theaters sein dürfen", sagt der Intendant und setzte schnell Zeichen, die über das bloße Lippenbekenntnis hinausgehen.