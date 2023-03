Man kann natürlich vieles, was damals an Maßnahmen durchgeführt wurde, skeptisch sehen oder anzweifeln, ob das in dieser Härte notwendig war. Keiner wusste damals, wohin die Reise wirklich geht, welche Entwicklung zu erwarten sind, wie man die ganze Sache stoppt oder in den Griff kriegt. Im Nachgang ist es einfach, sich bessere Wege vorzustellen. Im Großen und Ganzen war es für unsere Region und für unseren Betrieb die richtige Maßnahme, zu stoppen, Proben abzubrechen und Vorstellungen abzusagen. Wir waren als Kulturschaffende, die subventioniert sind, auch in einer privilegierten Situation.