Tanztheater Irina Pauls: Tanzen als Lebenstraum

Hauptinhalt

Schon mit sieben Jahren wusste Irina Pauls, dass sie Choreografin werden möchte. Sie studierte an der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden, gründete und leitete in den Neunziger Jahren das Tanztheater am Schauspiel Leipzig. Aktuell inszeniert die freischaffende Choreografin eigene Werke und lehrt an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Nun feiert sie 60. Geburtstag – und hat natürlich auch in Corona-Zeiten ein künstlerisches Statement.