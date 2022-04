In ihrem Stück reflektiert Pina Bergemann den Druck, dem Frauen mit Kindern noch immer ausgesetzt sind. Bildrechte: Joachim Dette

MDR KULTUR: Das ist aber kein Ein-Frauen-Stück, oder?

Pina Bergemann: Nein, es ist kein Ein-Frauen-Stück. Ich habe einen Chor – einen Chor der Mütter – dabei, in dem ich auch zwei Schauspielerinnen versteckt habe, die sich dann irgendwann vom Chor lösen. Aber es sind sonst tatsächlich Mütter aus Jena, keine Schauspielerinnen, einfach Laien. Das war mir wichtig, dass ich mit meiner Geschichte auch noch andere Geschichten erzähle.

Ich wollte auch nicht alleine auf der Bühne stehen. Ich hatte einfach Lust, eine Anspielpartnerin oder einen Anspielpartner zu haben und dann bin ich auf die Idee gekommen, als eine Art Antagonistin hätte ich gerne einen Mütter-Chor. So beginnt jetzt der Abend, dass ich mit diesem Mütterchor in Diskussion trete – und der das nicht ganz so ok findet, dass ich meine Vita gefälscht habe. In "Leaving Carthago" spielen Schauspielerinnen von Theaterhaus an der Seite von Müttern aus Jena. Bildrechte: Joachim Dette

MDR KULTUR: Was erwarten Sie eigentlich? Wird sich durch dieses Stück möglicherweise auch was ändern an der Art, wie in der Kunstszene mit Kindern und Elternzeit umgegangen wird?

Pina Bergemann: Ich hoffe es. Ich bin da natürlich kein Leuchtturm. Ich merke, da gibt es ganz viel: das Thema wird in Theatern, in der Kunst immer mehr bearbeitet. In Mannheim gab es jetzt ein ganz tolle Mutter-Ausstellung zu dem Thema Mutterschaft in der Kunst. Das wurde ja auch ganz lange nicht bearbeitet.

Ich hoffe, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass man sagt: ja, man kann auch beides sein. Man kann eine gute Künstlerin sein und eine gute Mutter sein. Pina Bergemann, Schauspielerin

Marina Abramović zum Beispiel hat gesagt, entweder ist man eine gute Künstlerin oder man ist eine gute Mutter. Beides geht nicht. Ich habe das Gefühl, ich hoffe, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass man sagt: ja, man kann auch beides sein. Man kann eine gute Künstlerin sein und eine gute Mutter sein.

Hier am Theater bekommen wir zum Beispiel Bewerbungen von Schauspielerinnen, die das auch offensiver reinschreiben. Da dachte ich mir so: Wow, die ist auf jeden Fall viel weiter als ich. Dass sie schreibt, sie ist Mutter, Elternzeit jetzt gemacht, und jetzt will sie wieder spielen. Das finde ich sehr bewundernswert. Und ich hoffe, dass das immer selbstverständlicher wird, dass man das auch als was Positives sieht. Das ist ja eine Erfahrung, die man macht, die so unglaublich krass ist, dass die eine Bedeutung bekommt auch für die Berufswelt. Schauspielerin Pina Bergemann hofft, dass Mutterschaft in der Berufswelt als etwas Positives angesehen wird. Bildrechte: Joachim Dette