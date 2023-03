Auch das System Knast wird ganz grundsätzlich hinterfragt, wenn es in einem ruhigen Moment darum geht, was dieses Einschließen und Wegsperren überhaupt bringt. Ist das allein schon Wiedergutmachung von Schuld? Kann man da etwas ausgleichen zwischen Tätern und Opfern? Das am Ende vielleicht sogar zu Vergebung führen kann?

Da wird vieles in den Raum gestellt, ohne immer eine kluge Antwort parat zu haben. Gemeinsames Nachdenken ist angesagt. Das macht was mit dem Publikum, in 90 intensiven Minuten mit tiefgründigen, leisen aber auch turbulenten Momenten und einem emotionalen Ende. Das viel mit einem sehr persönlichen Brief eines der Gefangenen an den Regisseur und dem Mut, im Namen und Auftrag eines anderen, einmal ganz aus sich herauszugehen, zu tun hat. Was das ist wird hier nicht verraten. Selber hingehen, es lohnt sich!