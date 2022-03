Leon Pfannenmüller, Jahrgang 1986, studierte Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Er war Ensemblemitglied am Münchner Volkstheater und am Theater in Zürich, seit 2018 ist er ständiger Gast am Theaterhaus Jena. Beruflich begegnet ihm der Tod häufig, so hat er auf der Bühne schon zahlreiche Tote gespielt. Er weiß, welche Arten zu Sterben sich einfach darstellen lassen (erschossen werden zum Beispiel) und welche anspruchsvoller sind.



Da Leon Pfannenmüller Stücke nicht nur gern spielt, sondern auch intensiv in Inhalte eintaucht, reizte es ihn, eine Tiefenrecherche zum Tod zu betreiben. Der Aufführung "Im Tod – in my time of dying" gingen anderthalb Jahre Recherche voraus. Zusammen mit Sankar Venkateswaran interviewte er Menschen, die dem Tod täglich begegnen, unter anderem Hospizmitarbeitende und Ärztinnen und Ärzte. Ausgangspunkt der Produktion sind eigene Erfahrungen der Theatermacher mit dem Tod von Angehörigen. Das Stück ist eine Koproduktion des Theaterhauses Jena, des Sahyande Theaters in Attappadi, Indien (wo es auch gezeigt wird) und dem Goethe-Institut.