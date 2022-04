Am Ende dieses Theaterabends sitzen zwei Männer in einer Badewanne. Wenn das auf einer deutschen Bühne geschieht, steht meist der bekannte Sketch von Loriot auf dem Programm: Die Ente bleibt draußen – auch in Jena. Wobei es an diesem Abend um etwas Ernsthaftes geht. Der Titel: "Im Tod – in my time of dying". Sein Inhalt: Unser Umgang mit dem Sterben.