Im kommenden Sommer wird es am Theaterhaus Jena einige Veränderungen geben: das Wunderbaum-Ensemble wird die künstlerische Leitung abgeben, die niederländische Schauspielerin und Regisseurin Lizzy Timmers übernimmt. Und so ist Timmers nun damit beschäftigt, neue Leute ans Haus zu holen.

Beim Vorsprechen kürzlich, so erzählt sie, habe sie bewusst nach schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern, People of Colour (PoC), gesucht. Das sei aber gar nicht so einfach gewesen: "Menschen, die sehr gut sind, sind sehr schnell weg. Nach der Ausbildung können sie an großen Häusern wie dem Gorki Theater spielen oder in Bochum arbeiten – an coolen Orten, die sich Mühe geben, PoC zu kriegen."