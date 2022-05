Das war die Befürchtung und zeitgleich auch Erwartungsperspektive für mich als Kritiker. Ich dachte: Hier bringt das Theaterhaus in Jena am Ende wohl einen Kommentar auf die Bühne, der sich mit einer sogenannten gespaltenen Gesellschaft, mit Verschwörungstheorien und Extremismus sowie Rechtspopulismus auseinandersetzen und Stellung beziehen will. Aber es kam anders – schlauer auch! Das Theaterhaus kommentiert nicht und schlägt sich nicht auf eine Seite. Es bringt hier nicht die Guten und die Bösen auf die Bühne, sondern stellt diese Verwandlungen und Transformationen in den Mittelpunkt. Es zeigt die Motorik dahinter und deutet auch Gründe dafür an. Es ist also ein analysierendes, beobachtendes Theater, das uns die Dinge vorstellt und die Bewertung dem Publikum überlässt. Eine sehr angemessene Art und Weise, sich hier zu verhalten. Deswegen auch empfehlenswert.

Vier amerikanische Freiheitskämpfer als Ego-Shooter

Das Ganze spielt an der Ostküste der USA, im kleinen Staat New Hampshire, in der Stadt Grafton. Die gibt es wirklich – sie hat 1400 Einwohner heutzutage und viel Wald drumherum. Dort siedeln sich Freiheitskämpfer an. Hier sind es stellvertretend vier Typen: John Connell, ein Freiheitsprediger der eher teuflischen Sorte, der mit dem Feuer spielt; Ada Franz, die am Waldrand wohnt und den Typ Zurück zur Natur vertritt; Tracey Colburn ist mit ihrem Wohnmobil in Grafton gestrandet, etwas naiv und einfach gestrickt; und dann gibt es noch die Donut Lady, die im Ort in einem kleinen Bauernhaus wohnt, Kleinvieh hält und bäckt. Die Freiheitskämpfer wollen sich von allem befreien, was sie stört. Bildrechte: Fred Debrock

Diese vier Bewohner Graftons werden uns vorgestellt. Wir lernen wie sie leben und wie sie denken. Es geht um Freiheit, die sich schnell als extremer Individualismus entpuppt. Ego-Shooter sozusagen. Der Staat wird komplett abgelehnt, Steuern sowieso. Das könne man alles selbst regeln mit Empathie und angeborenem Sozialverhalten. Das geht dann aber gründlich schief als die Bären kommen. Da ist das eigene Hemd schnell näher als die Hose der anderen.

Die Bären als Aggressoren

Sie alle sind auch misstrauisch gegenüber einem Ranger, der hier auch der Erzähler ist und im englischen Original zu uns mit extratiefer, sonorer Stimme spricht. Mit Trappermütze, Sonnenbrille, Schnauzbart, olivfarbener Fliegerkombi, Flinte und Magazingürtel ist er gewissermaßen zeitlos angelegt (Kostüme: Lotte Goos). Er warnt vor den Schwarzbären, die auf der Suche nach Futter in die Orte kommen. Deswegen solle man nach dem Grillen alles gründlich abwaschen und Müll mit Essensresten erst morgens rausstellen, nie am Abend. Mit anderen Worten: Er bringt hier die Angst vor der Natur ins Spiel. Die Bären greifen auf der Suche nach Nahrung die Dorfbewohner an. Bildrechte: Fred Debrock

Das Ganze spitzt sich zu: Die Bären kommen zuhauf und zerlegen die Stadt. Am Ende geht das Konzept der individuellen Freiheit gründlich schief und es deutet sich ein Gegenkonzept an: ein Kollektivismus mit strengsten Regeln, symbolisiert durch Anzugträger und eine Bibliothek in der sie von nun an alle arbeiten werden. Das ist die Handlung hier. Mit einem offenen Ende. Die gute Nachricht ist: Wie Phönix aus der Asche könnte etwas Neues entstehen. Ob das besser ist – Fragezeichen.

Eine gelungene Ensembleleistung

Das Fünf-Personen-Stück ist am Ende ein Fünf-Bären-Stück. Und es ist toll zu sehen, wie virtuos sich das Ensemble in diese Bären verwandelt und bewegt. Aber es sind nicht nur die Bären. Die Freiheitskämpfer verwandeln sich alle auch in den Trapper und in diese uniformierten Bibliotheksmenschen am Ende. Es sind quasi menschliche Aggregatzustände, die hier im jeweiligen Kostüm vorgestellt werden: Der Trapper mit der ruhigen, sonoren Stimme steht für die Erklärbarkeit der Welt, die Bibliothek steht für Aufklärung. Vielleicht ist die Uniformität und Verkrampfung bei den Anzugmenschen dann aber auch schon wieder zu viel. Wo sind die Kipppunkte, was ist die Gratwanderung? Die Schauspielerin Wien Dietrickx als amerikanische Naturfrau. Bildrechte: Fred Debrock