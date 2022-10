Der DJ hinter seinen Turntables sorgt für den Groove, der die Performerin am Mikro begleitet, wenn sie Bilanz zieht und erzählt, wie die Stadt und die Menschen heute auf sie wirken. Nachbarn, die Freunde geworden sind oder auch nicht. Die sie immer besser versteht. Sogar wenn sie an der roten Ampel warten, wenn weit und breit kein Auto zu sehen und auch kein kleines Kind in der Nähe ist.

DJ Légères in Aktion in dem Stück "Bleiben – Deutschkurs II", das neu am Theaterhaus Jena zu sehen ist. Bildrechte: Joachim Dette

Sogar Schiller kann sie inzwischen im Original lesen, der ja auch ein Fremder hier in der Stadt war. In seinem Gartenhaus gleich gegenüber vom Theaterhaus, in dem Lizzy Timmers ihr neues Programm performt und das sie als Ode verstanden wissen will. "An einige Bürger*innen aus Jena" – wie es im Programmheft über diesen "Deutschkurs II" heißt. Apropos, in der berühmten "Ode an die Freude" hat Schiller seine Zielgruppe etwas weitergefasst, aber die hat er bekanntlich ja auch in einem Leipziger Gartenhaus gedichtet.