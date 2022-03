Das Zoologische Institut als Bühne

Es beginnt mit einem Prolog im Treppenhaus. Der Hausherr Ernst Haeckel begegnet uns gleich achtfach. Im chorischen Miteinander werden wir über sein Leben und dessen wissenschaftliche Besessenheit ins Bild gesetzt. Dann singt ein Strahlentierchen noch ein nachdenkliches Lied, in dem eine Libelle vor solchen Typen wie Haeckel gewarnt wird. Motto: Der will dich fangen, mikroskopieren, mit einer Nadel durchstechen und an die Wand heften. Zoologie hat eben immer zwei Seiten. Die jugendliche Darstellerin Lina als Goldwespe in Glitzer-Kostüm. Bildrechte: Joachim Dette

Das Publikum teilt sich in drei Gruppen. Die sich, von einem Guide geführt, auf einen Rundgang machen. Die acht Ernst Haeckels haben sich an einzelnen Stationen im Museum und dem angrenzenden Zoologischen Institut in jeweils ein Tier verwandelt. Das uns von sich, aber auch von einem Menschen erzählt. Die jungen Leute haben Interviews mit Frauen und Männern geführt, die hier arbeiten und forschen. Und sie nicht nur zu ihrem Spezialgebiet, sondern auch zu dem befragt, was sie selbst so "schön" finden. Bei der Arbeit, im Leben und überhaupt. Daraus sind Szenen entstanden, die uns einen Spiegel vorhalten. Wir blicken aus Tiersicht auf uns, erfahren aber auch etwas über die Menschen, die hier forschen.

Einen Seeigel beim Grünkohl-Kochen belauschen