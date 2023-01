So entstand die Idee, weitere Mütter auftreten zu lassen, und zwar in Gestalt eines Chors. Mütter zu finden, die Lust und vor allem Zeit hatten, bei dem Projekt mitzumachen, war dann gar nicht so leicht, erzählt die Theatermacherin. Auf Spielplätzen, in Restaurants – überall habe sie Frauen angesprochen und Flyer verteilt.

Für Bergemann war der Mütter-Chor aus am Ende neun Laien auch ein Gradmesser dafür, was funktioniert und was nicht. Ihr gefällt es, wenn Theater möglichst viele Menschen einbezieht und nicht nur elitäre Kreise unterhält, sagt sie. Komplexes zugänglich machen – ohne dabei in seichte Gewässer abzudriften, das sei ihr Anspruch an Theater.