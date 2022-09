Anstatt den üblichen Weg zu gehen und sich nach dem Studium als festes Ensemblemitglied an einem Theater zu bewerben, gründeten die beiden Frauen ihr eigenes Zweierkollektiv. Ein Schritt, der es ihnen ermöglichte, eigene Ausdrucksformen zu entwickeln und künstlerisch maximal frei zu sein: "Wir hatten auch einfach keine Lust auf diese Machtstrukturen, die an den meisten Theatern bestehen, wo man kaum mitbestimmen kann", so Mona Vojacek Koper, die in Los Angeles geboren wurde und seit ihrem 12. Lebensjahr in Deutschland lebt.

Als das Theaterhaus Jena die beiden dann 2018 als Duo engagierte, sei das ein Riesenglück gewesen. Nach Arbeiten zum Thema Freundschaft und dem Paragrafen 219a geht es in der neuen Produktion um Eskapismus – dem Drang der Realität zu entfliehen. Eine Welt, in der eine politische Krise auf die nächste folgt und nebenbei die Umwelt zugrunde gerichtet wird, kann ein Gefühl der Ohnmacht auslösen. An diesem Punkt der allgemeinen Überforderung setzen die Schauspielerinnen in "Making Plans" an. "Wir wählen immer ein politisches Thema und suchen dann aber ganz bewusst nach einem persönlichen Zugriff", so Mona Vojacek Koper. "In diesem Fall war es dieses Gefühl von Lähmung, dass man sich fragt: Was kann ich als Individuum überhaupt noch bewirken?"